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06 марта, 2022
 
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Неделя моды в Милане и Париже в цветах флага Украины: 12 фото

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Нью-йоркский модный проект Young Emperors (Изабель Шапю и Нельсон Тиберген) поддержал Украину
Нью-йоркский модный проект Young Emperors (Изабель Шапю и Нельсон Тиберген) поддержал Украину
Фото: young_emperors / Instagram

В конце февраля в Милане и Париже стартовала Неделя моды. Дизайнеры, блогеры, модели и гости показов выразили свою поддержку Украине, одевшись в цвета государственного флага страны.

Одним из первых образы в голубых и желтых цветах продемонстрировал нью-йоркский модный проект Young Emperors (Изабель Шапю и Нельсон Тиберген).

"Неделя моды в Париже. День первый. Наши мысли с тобой, Украина", – написала пара в Instagram.

"Ку-ку, Париж", – подписала свое фото немецкий блогер Леони Ханне, на котором она запечатлена в платье с юбкой из перьев, окрашенных в цвета флага Украины.

На Неделе моды в Милане блогер также выразила поддержку Украине.

"Милан, но мое сердце с тобой, Украина. Я не могу вспомнить, когда в последний раз я чувствовала себя такой грустной и беспомощной. Наши мысли с тобой, наши сердца с тобой, наши молитвы с вами", – подписала она фото.

Стилист и блогер из Скандинавии Эмили Синдлев вместе с бойфрендом прошлись по улицам Парижа в образах в голубых и желтых цветах.

Британский блогер словенского происхождения Мая Малнар также поддержала Украину.

"Сегодня мы представляем нашу коллекцию осень-зима – 2022 и хотим высказать нашу поддержку и солидарность народу Украины", – написала французский модельер Изабель Марант 3 марта на своей странице в Instagram.

5 марта сайт Concert.ua в своем Instagram-аккаунте разместил подборку фото, сделанных во время Недели моды в Париже. В нарядах цвета флага Украины по подиуму прошлись модели на показах брендов Marni и Botter.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих. После этого новых данных не озвучивали.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

Теги: война, флаг, агрессия, Париж, Милан, вторжение, бренд, блогеры, модель, дизайнер, Неделя моды, блогер, модельер
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