Неделя моды в Милане и Париже в цветах флага Украины: 12 фото

Одним из первых образы в голубых и желтых цветах продемонстрировал нью-йоркский модный проект Young Emperors (Изабель Шапю и Нельсон Тиберген).

"Неделя моды в Париже. День первый. Наши мысли с тобой, Украина", – написала пара в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Young Emperors (@young_emperors)

"Ку-ку, Париж", – подписала свое фото немецкий блогер Леони Ханне, на котором она запечатлена в платье с юбкой из перьев, окрашенных в цвета флага Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonie Hanne (@leoniehanne)

На Неделе моды в Милане блогер также выразила поддержку Украине.

"Милан, но мое сердце с тобой, Украина. Я не могу вспомнить, когда в последний раз я чувствовала себя такой грустной и беспомощной. Наши мысли с тобой, наши сердца с тобой, наши молитвы с вами", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonie Hanne (@leoniehanne)

Стилист и блогер из Скандинавии Эмили Синдлев вместе с бойфрендом прошлись по улицам Парижа в образах в голубых и желтых цветах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emili Sindlev (@emilisindlev)

Британский блогер словенского происхождения Мая Малнар также поддержала Украину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maja Malnar (@majamalnar)

"Сегодня мы представляем нашу коллекцию осень-зима – 2022 и хотим высказать нашу поддержку и солидарность народу Украины", – написала французский модельер Изабель Марант 3 марта на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ISABEL MARANT (@isabelmarant)

5 марта сайт Concert.ua в своем Instagram-аккаунте разместил подборку фото, сделанных во время Недели моды в Париже. В нарядах цвета флага Украины по подиуму прошлись модели на показах брендов Marni и Botter.