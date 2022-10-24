"Нас завернул Господь Бог". Могилевская с командой чуть не попала в эпицентр взрыва

"Мы проезжали Смелу вчера через пять минут после взрыва. Если бы до этого не остановились на заправке, то попали бы в самый эпицентр взрыва. Мы должны были ехать как раз по окружной. То есть нас Господь Бог завернул", – рассказала певица.
Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004-м Могилевская получила звание народной артистки Украины.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка занимается волонтерской деятельностью, а также с июня выступает с моноспектаклем "Я вдома".