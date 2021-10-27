  Уругвайская актриса Орейро прокомментировала предоставление ей Путиным российского гражданства

Артистка записала короткое видео на русском языке.

"Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче", – сказала она.

Ролик с участием актрисы также продублирован на российском канале "Мир 24".

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Видео: МИР 24 / YouTube