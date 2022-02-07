"Настоящая икона". 52-летняя Лопес снялась для обложки Rolling Stone в наряде с вырезом до талии

Лопес изображена на обложке в брюках и боди с треугольным декольте до линии талии, стилизованным под классический пиджак.
На втором фото певица позирует в этом наряде в полный рост. На других снимках Лопес запечатлена в новых образах – черный костюм она сменила на белый наряд, а затем позировала на платформе в белье телесного цвета.
Во время фотосессии певица продемонстрировала прическу из коротких волос.
"Настоящая икона", – восхитились снимками поклонники.
"Эта фотосессия прекрасна", – написали подписчики.
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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.