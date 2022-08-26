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26 августа, 2022
 
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"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами

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Сопонару показала архивное фото
Сопонару показала архивное фото
Фото: soponaru / Instagram

Звезда "Женского квартала", проекта студии "Квартал 95", Ирина Сопонару 25 августа разместила в Instagram фото, для которого позировала в черном платье с прозрачными рукавами и окантовкой зоны декольте.

"Делаю вид, будто не вижу, что меня фотографирует подруга", – написала она.

Как отметила актриса, "фото создано 100 лет назад". Она добавила, что в момент, когда был сделан этот архивный снимок, она подписывалась на YouTube-канал SoponaruTV.

''Настоящая маленькая очаровательная принцесса", – прокомментировал подписчик virnov_roman.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины. О том, что вернулась домой, она не сообщала.

Теги: платье, студия Квартал 95, актриса, фото, декольте, Ирина Сопонару
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