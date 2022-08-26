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26 августа, 2022
 
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"Победа будет за нами, славная и могучая Украина!" Наталья Кличко снялась в венке и посвятила пост Украине

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Наталья Кличко: Дорогая Украина! Мира и победы тебе!
Наталья Кличко: Дорогая Украина! Мира и победы тебе!
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Кличко 24 августа опубликовала в Instagram пост по случаю Дня Независимости Украины.

"Победа будет за нами, славная и могучая Украина!" – написала она.

Кличко опубликовала собственное фото, на котором запечатлена в светло-голубом платье в этническом стиле и венке на голове.

Она сопроводила пост отрывком из своей песни Better Day. Композицию Кличко написала в соавторстве с немецким музыкантом Даниэлем Леоном и продюсером Хенриком Мензелем.

"С Днем Независимости, дорогая Украина! Мира и победы тебе!" – пожелала Кличко.

Контекст:

Премьера песни Better Day состоялась 20 марта на большом благотворительном концерте Sound of Peacе у Бранденбургских ворот в Берлине. А 1 апреля вышла версия песни, в которой припев на английском языке исполнил Леон, а последний куплет – дочь Кличко Елизавета.

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. 

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

После нападения РФ на Украину Наталья Кличко выступает в Германии в поддержку украинцев.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".

Теги: Виталий Кличко, Украина, День Независимости, украинцы, Наталья Кличко, платье, фото
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