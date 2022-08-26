"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня

"С днем рождения, Фелипе! Спасибо, что показал мне, как любить и быть любимым. Я люблю тебя", – написал он.
На фото мужчины запечатлены в микроплавках: Хветкевич – в голубых, его возлюбленный – в белых.
Экс-участник "Холостячки 2" отметил локацию – Бодрум (Турция).
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"Котики", – прокомментировала главная героиня "Холостячки 2" певица Злата Огневич.
В финале шоу "Холостячка 2" выбрала 32-летнего украинского предпринимателя Андрея Задворного, но через полтора месяца после завершения съемок проекта пара рассталась.
Хветкевич покинул шоу в 10-м выпуске за два эфира до финала.
17 августа Хветкевич совершил каминг-аут, заявив о гомосексуальной ориентации. Тогда же он обнародовал первое совместное фото с возлюбленным, но не стал называть его имя.