"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня

"С днем рождения, Фелипе! Спасибо, что показал мне, как любить и быть любимым. Я люблю тебя", – написал он.

На фото мужчины запечатлены в микроплавках: Хветкевич – в голубых, его возлюбленный – в белых.

Экс-участник "Холостячки 2" отметил локацию – Бодрум (Турция).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andriy Khvetkevych * NFT Patent (@diveeasy)

"Котики", – прокомментировала главная героиня "Холостячки 2" певица Злата Огневич.