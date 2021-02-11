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11 февраля, 2021
 
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"Настя прекрасно присматривает", "Какая-то трансформация". В сети обсуждают образ Потапа в джинсах и пиджаке с нагрудным платком

Украинский артист, продюсер и муж певицы Насти Каменских Потап (Алексей Потапенко) поделился с подписчиками новыми снимками.

Потап: Если у вас нет завистников, значит, что-то вы делаете не так
Потап: Если у вас нет завистников, значит, что-то вы делаете не так
Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 10 февраля обнародовал снимки, на которых запечатлен в джинсах, белой рубашке, пиджаке и кроссовках.

Непринужденный образ артиста дополнил синий платок с красной каймой в нагрудном кармане.  

"Они будут говорить, они будут обсуждать, они будут смеяться и сплетничать. Помни о том, что "они" – это всего лишь вынужденное сопровождение твоих успехов. Если у вас нет завистников, значит, что-то вы делаете не так", – написал Потап.

"Нравится, как вы стали выглядеть. [Жена] Настя [Каменских] прекрасно за вами присматривает", – отреагировали на фото подписчики.

"Помолодел рядом с Настей", – прокомментировали снимки фолловеры.

"Какая-то трансформация с образами", – написали в комментариях пользователи сети.

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию, а также получил второе высшее образование в Киевском национальном политехническом университете, став магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

Теги: Потап, певец, Алексей Потапенко, продюсер
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