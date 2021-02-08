"Прекрасен", "Как же вашим с Настей детям повезет". В сети обсуждают фото 18-летнего Потапа

39-летний украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) показал в сети, как выглядел 21 год назад. По мнению подписчиков, их с женой, певицей Настей Каменских будущим детям повезет, в частности, с волосами.

39-летний украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) 6 февраля в Instagram разместил архивный снимок, на котором запечатлен 18-летним с длинными волосами.

"Когда мне было 18", – подписал он снимок.

"Ты прекрасен", – отреагировала на фото актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко.

"Жесть, конечно", – прокомментировал публикацию в блоге Алексей Дурнев.

"Как же вашим с Настей детям повезет с волосами, раз у обоих такая шевелюра роскошная", – написали в комментариях фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию, а также получил второе высшее образование в Киевском национальном политехническом университете, став магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Детей у пары нет.

Ранее Потап был женат на продюсере Ирине Горовой. В этом браке у него родился сын Андрей (2008).