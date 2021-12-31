"Найду его в любой точке планеты. Будем вместе". Молодая жена Комарова позировала за границей в платье, скрывающем живот

На фото супруги позируют, держась за руки во время прогулки. Жена Комарова выбрала для съемки желтый сарафан свободного кроя, скрывающий живот и бедра, а журналист был одет в джинсы и легкую куртку, дополнив образ шляпой.

Кучеренко не стала уточнять, в какой именно стране они сейчас находятся.

"Найду его в любой точке планеты, где бы он ни был. Прилетела к мужу на другой континент. Будем вместе на Новый год. Пусть ваши любимые всегда будут рядом", – написала Кучеренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)



