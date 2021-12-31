Бульвар Шоубиз
 
31 декабря, 2021
 
Новости

"Найду его в любой точке планеты. Будем вместе". Молодая жена Комарова позировала за границей в платье, скрывающем живот

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кучеренко и Комаров поженились в 2019 году
Кучеренко и Комаров поженились в 2019 году
Фото: aakucherenko / Instagram

Супруга украинского путешественника и журналиста Дмитрия Комарова, телеведущая Александра Кучеренко Новый год встретит вместе с мужем за границей. Об этом она сообщила 31 декабря в Instagram, разместив их новое совместное фото.

На фото супруги позируют, держась за руки во время прогулки. Жена Комарова выбрала для съемки желтый сарафан свободного кроя, скрывающий живот и бедра, а журналист был одет в джинсы и легкую куртку, дополнив образ шляпой.

Кучеренко не стала уточнять, в какой именно стране они сейчас находятся.

"Найду его в любой точке планеты, где бы он ни был. Прилетела к мужу на другой континент. Будем вместе на Новый год. Пусть ваши любимые всегда будут рядом", – написала Кучеренко.


Контекст:

Александра Кучеренко – обладательница титула "Мисс Украина 2016". Она является ведущей передач "Звездный спорт" и "33 за 3", которые выходят на канале ICTV.

Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году. Им пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года – Кучеренко и Комаров выступали на паркете в паре.

В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме. Комаров старше Кучеренко на 15 лет. По словам 24-летней ведущей, она не чувствует разницы в возрасте.

Теги: Новый год, дети, семья, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Порно какое-то", "Красиво, но вульгарно". Седокова в образе сексуальной Снегурочки широко развела ноги на коленях у молодого мужа
"Порно какое-то", "Красиво, но вульгарно". Седокова в образе сексуальной Снегурочки широко развела ноги на коленях у молодого мужа
"Как повезло мужу!", "Задницей и сосисками умеет крутить". 39-летняя Брежнева без бюстгальтера эротично поизгибалась на камеру
"Как повезло мужу!", "Задницей и сосисками умеет крутить". 39-летняя Брежнева без бюстгальтера эротично поизгибалась на камеру
"Красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала голые бедра и грудь
"Красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала голые бедра и грудь
"Дедушка Мороз – старенький и глухой. Третий год не слышит, что я хочу". Билык рассказала, о каком подарке мечтает на Новый год
"Дедушка Мороз – старенький и глухой. Третий год не слышит, что я хочу". Билык рассказала, о каком подарке мечтает на Новый год
"Найду его в любой точке планеты. Будем вместе". Молодая жена Комарова позировала за границей в платье, скрывающем живот
"Найду его в любой точке планеты. Будем вместе". Молодая жена Комарова позировала за границей в платье, скрывающем живот
"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру
"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру
"Голая и горячая". 57-летняя Кортни Лав снялась обнаженной с блестящим декором на груди и в зоне паха
"Голая и горячая". 57-летняя Кортни Лав снялась обнаженной с блестящим декором на груди и в зоне паха
"Живописная, сексуальная", "Вот бы такую Снегурочку на Новый год". Глюк'oZa показала соски
"Живописная, сексуальная", "Вот бы такую Снегурочку на Новый год". Глюк'oZa показала соски
  "Купил билеты и отменил. Он меня не оставил". Данилко рассказал, почему подарил своему танцору-зайцу дорогой подарок на Новый год
  "Купил билеты и отменил. Он меня не оставил". Данилко рассказал, почему подарил своему танцору-зайцу дорогой подарок на Новый год
"Безумно красивая". Звезда "Сватов" Кошмал снялась в свадебном платье
"Безумно красивая". Звезда "Сватов" Кошмал снялась в свадебном платье
В сети показали, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Цекало от родной сестры Брежневой
В сети показали, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Цекало от родной сестры Брежневой
"Чересчур горячо", "Она стала такой толстой?" Рианна показала пышную грудь, бедра и живот
"Чересчур горячо", "Она стала такой толстой?" Рианна показала пышную грудь, бедра и живот
"Наша семья стала больше". Осадчая впервые показала застолье на крестинах младшего сына
"Наша семья стала больше". Осадчая впервые показала застолье на крестинах младшего сына
  Полякова обратилась к Астафьевой в шоу "Взрослые девочки" с интимной просьбой
  Полякова обратилась к Астафьевой в шоу "Взрослые девочки" с интимной просьбой
"Красивая и сексуальная". Ребрик снялась в сильно облегающем платье со смелым декольте
"Красивая и сексуальная". Ребрик снялась в сильно облегающем платье со смелым декольте
"Я абсолютно счастлива". Loboda в прозрачных штанах похвасталась титулами от запрещенных в Украине российских соцсетей
"Я абсолютно счастлива". Loboda в прозрачных штанах похвасталась титулами от запрещенных в Украине российских соцсетей
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS