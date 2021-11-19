"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться". Комаров спрыгнул со 126-метровой трубы в Запорожье. Видео

Комаров о прыжке: Не знаю, зачем я это делаю, но я хочу это сделать Фото: Дмитро Комаров / Facebook

"Я не смотрю вниз намеренно, потому что очень-очень страшно. У меня все обрывается, у меня все стучит. Сейчас будет что-то нереальное. Не знаю, зачем я это делаю, но я хочу это сделать. И ради этого приехал в Запорожье", – прокомментировал на камеру свои эмоции Комаров.

По словам ведущего, чем дольше он стоял, тем больше у него дрожали ноги.

"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться. Это было очень "стремно". Но раз я пишу этот пост, можете смело ставить напоминалки и не пропустите премьеру. Узнаете, как готовился и как долетел", – написал Комаров.

