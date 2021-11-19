"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться". Комаров спрыгнул со 126-метровой трубы в Запорожье. Видео

"Я не смотрю вниз намеренно, потому что очень-очень страшно. У меня все обрывается, у меня все стучит. Сейчас будет что-то нереальное. Не знаю, зачем я это делаю, но я хочу это сделать. И ради этого приехал в Запорожье", – прокомментировал на камеру свои эмоции Комаров.
По словам ведущего, чем дольше он стоял, тем больше у него дрожали ноги.
"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться. Это было очень "стремно". Но раз я пишу этот пост, можете смело ставить напоминалки и не пропустите премьеру. Узнаете, как готовился и как долетел", – написал Комаров.
Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку".
Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева.
Комаров женат. Его супруга – обладательница титула "Мисс Украина 2016", украинская ведущая Александра Кучеренко. Церемония бракосочетания пары проходила в Иерусалиме в 2019 году.