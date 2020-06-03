Названа дата прощания с внезапно умершим украинским певцом Егоровым

Украинский джазовый музыкант, вокалист, пианист и клавишник Руслан Егоров, лидер "Квартета Руслана Егорова" будет кремирован в Киеве.

Егоров скончался в 36 лет Фото: Руслан Егоров / Facebook

Прощание с умершим 36-летним украинским джазовым музыкантом, вокалистом, пианистом и клавишником Русланом Егоровым, лидером "Квартета Руслана Егорова" состоится 5 июня. Об этом в Facebook сообщила сестра музыканта Илона Ковальчук.

"5 июня в 15.30 состоится прощание с Русланом Егоровым. Байковое кладбище. Крематорий. Просьба собраться всем с 15.00 до 15.15", – написала она.

Руслан Егоров умер в ночь на 2 июня.

Музыкант в 2010 году основал "Квартет Руслана Егорова". Коллектив выступал на джазовых фестивалях Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, Jazz in Kiev.

Егоров – обладатель премии "Додж" в категории "Лучший джазовый мужской вокал Украины".