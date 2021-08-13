Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить

- 1 год – cитцевая свадьба;
- 2 года – бумажная свадьба;
- 3 года – кожаная свадьба;
- 4 года – льняная свадьба;
- 5 лет — Деревянная свадьба
- 6 лет – чугунная свадьба;
- 6,5 лет – цинковая свадьба;
- 7 лет – медная свадьба;
- 8 лет – жестяная свадьба;
- 9 лет – фаянсовая свадьба;
- 10 лет – оловянная свадьба;
- 11 лет – стальная свадьба;
- 12,5 лет – никелевая свадьба;
- 13 лет – ландышевая свадьба;
- 14 лет – агатовая свадьба;
- 15 лет – стеклянная свадьба;
- 17 лет – топазовая свадьба;
- 18 лет – бирюзовая свадьба;
- 19 лет – гранатовая свадьба;
- 20 лет – фарфоровая свадьба;
- 21 год – опаловая свадьба;
- 22 года – бронзовая свадьба;
- 23 года – берилловая свадьба;
- 24 года – атласная свадьба;
- 25 лет – серебряная свадьба;
- 30 лет – жемчужная свадьба
- 35 лет – коралловая свадьба
- 40 лет – рубиновая свадьба;
- 45 лет – сапфировая свадьба;
- 50 лет – золотая свадьба;
- 55 лет – изумрудная свадьба;
- 60 лет – бриллиантовая свадьба;
- 65 лет – железная свадьба;
- 70 лет – платиновая свадьба.
Из самых известных в мире супружеских пар четыре года назад 70-летие семейной жизни отмечали королева Великобритании Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский Филипп, которые поженились в ноябре 1947 года.