Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио

"Согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году победителей выбирали не в привычных номинациях, а из списка топ-100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года", – отмечается в релизе.
Победителями премии стали:
- группа "Без обмежень" с песней "24/02";
- группа "Антитіла" и британский певец Эд Ширан с композицией 2step;
- группа "Океан Ельзи" с песней "Місто Марії";
- певец Shumei с композицией "Біля тополі";
- группа Karta Svitu c треком "Пес Патрон";
- певица Kola с песней "Біля серця";
- фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и британская группа Pink Floyd с треком Hey Hey Rise Up;
- рэпер Skofka c песней "Чути гімн";
- певец Макс Барских с треком "Буде весна";
- группа "Енджі Крейда" с композицией "Враже";
- дуэт Chico & Qatoshi с треком "Допоможе ЗСУ";
- группы "Бумбокс" и The Kiffness с композицией Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix).
Контекст:
YUNA – украинская ежегодная национальная профессиональная музыкальная премия. Аббревиатура YUNA расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards.