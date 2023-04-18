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18 апреля, 2023
 
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Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио

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Аббревиатура YUNA расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards
Аббревиатура YUNA расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards
Фото предоставлено организаторами премии

Украинская музыкальная премия YUNA 2023 18 апреля в онлайн-формате назвала победителей по итогам 2022 года. Трансляция церемонии награждения велась на YouTube-канале премии, ведущими стали Владимир Остапчук и сооснователь премии Павел Шилько.

"Согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году победителей выбирали не в привычных номинациях, а из списка топ-100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года", – отмечается в релизе.

Победителями премии стали:

  • группа "Без обмежень" с песней "24/02"; 
  • группа "Антитіла" и британский певец Эд Ширан с композицией 2step
  • группа "Океан Ельзи" с песней  "Місто Марії";
  • певец Shumei с композицией "Біля тополі"; 
  • группа Karta Svitu c треком "Пес Патрон"
  • певица Kola с песней "Біля серця"; 
  • фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и британская группа Pink Floyd с треком Hey Hey Rise Up;
  • рэпер Skofka c песней "Чути гімн"; 
  • певец Макс Барских с треком "Буде весна";
  • группа "Енджі Крейда" с композицией "Враже"; 
  • дуэт Chico & Qatoshi с треком "Допоможе ЗСУ"; 
  • группы "Бумбокс" и The Kiffness с композицией Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix).
Контекст:

YUNA – украинская ежегодная национальная профессиональная музыкальная премия. Аббревиатура YUNA расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Бумбокс, премия, Pink Floyd, трансляция, Андрей Хлывнюк, Макс Барских, Владимир Остапчук, Без обмежень, Эд Ширан, премия YUNA, церемония, Karta Svitu, певица Kola, Kola, Shumei, Skofka
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