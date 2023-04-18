Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио

"Согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году победителей выбирали не в привычных номинациях, а из списка топ-100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года", – отмечается в релизе.

Победителями премии стали:

группа "Без обмежень" с песней "24/02";

группа "Антитіла" и британский певец Эд Ширан с композицией 2step;

группа "Океан Ельзи" с песней "Місто Марії";

певец Shumei с композицией "Біля тополі";

группа Karta Svitu c треком "Пес Патрон";

певица Kola с песней "Біля серця";

фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и британская группа Pink Floyd с треком Hey Hey Rise Up;

рэпер Skofka c песней "Чути гімн";

певец Макс Барских с треком "Буде весна";

группа "Енджі Крейда" с композицией "Враже";

дуэт Chico & Qatoshi с треком "Допоможе ЗСУ";

группы "Бумбокс" и The Kiffness с композицией Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix).