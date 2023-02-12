Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две

Во время получения статуэтки "Артист года" Стайлс вместе с ведущим премии Мо Гиллиганом выпил по рюмке Фото: ЕРА

Триумфатором премии стал британский певец Гарри Стайлс – он получил награды сразу в четырех номинациях – "Артист года", "Песня года", "Альбом года" и "Лучший исполнитель в стиле поп или R&B".

Во время получения статуэтки "Артист года" Стайлс вместе с ведущим премии Мо Гиллиганом выпил по рюмке.

Победителями в номинациях "Лучшая группа" и "Лучший новый артистом" стал британский коллектив Wet Leg.

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Награду в номинации "Лучший зарубежный артист" получила американская певица Бейонсе.

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Она же стала лауреатом премии в номинации "Международная песня года" за трек Break My Soul.

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"Лучшей зарубежной группой" стал ирландский коллектив Fontaines DC.

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В номинации "Лучшее рок или альтернативное исполнение" лауреатом премии стала британская группа "1975".

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В категории "Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение" наградили британского исполнителя Atich.

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Продюсером года назван французский музыкант, лауреат премии "Грэмми" Дэвид Гетта.

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Победу в категории "Лучшее танцевальное исполнение" второй год подряд присудили британской вокалистке Бекки Хилл.

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