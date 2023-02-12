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12 февраля, 2023
 
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Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две

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Во время получения статуэтки "Артист года" Стайлс вместе с ведущим премии Мо Гиллиганом выпил по рюмке
Во время получения статуэтки "Артист года" Стайлс вместе с ведущим премии Мо Гиллиганом выпил по рюмке
Фото: ЕРА

В ночь на 12 февраля в Лондоне на стадионе O2 состоялась церемония вручения музыкальной премии Brit Awards 2023. Полный список лауреатов опубликован на сайте премии.

Триумфатором премии стал британский певец Гарри Стайлс – он получил награды сразу в четырех номинациях  "Артист года", "Песня года", "Альбом года" и "Лучший исполнитель в стиле поп или R&B". 

Во время получения статуэтки "Артист года" Стайлс вместе с ведущим премии Мо Гиллиганом выпил по рюмке.

Победителями в номинациях "Лучшая группа" и "Лучший новый артистом" стал британский коллектив Wet Leg.

Награду в номинации "Лучший зарубежный артист" получила американская певица Бейонсе.

Она же стала лауреатом премии в номинации "Международная песня года" за трек Break My Soul.

"Лучшей зарубежной группой" стал ирландский коллектив  Fontaines DC.

В номинации "Лучшее рок или альтернативное исполнение" лауреатом премии стала британская группа "1975".

В категории "Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение" наградили британского исполнителя Atich.

Продюсером года назван французский музыкант, лауреат премии "Грэмми" Дэвид Гетта.

Победу в категории "Лучшее танцевальное исполнение" второй год подряд присудили британской вокалистке Бекки Хилл.

Контекст:

Премия Brit Awards была основана в 1977 году. В музыкальном мире она является такой же значимой, как "Грэмми".

Осенью 2021 года организаторы премии заявили об унификации категорий. Церемония вручения премии Brit Awards 2022 стала первой в истории мероприятия, когда победителей называли в гендерно-нейтральных номинациях.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, Лондон, Дэвид Гетта, Гарри Стайлс, церемония, Brit Awards 2023
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