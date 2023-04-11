Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет

Главным правилом стиля для мужчин старше 50 лет является соответствие одежды реальному размеру Фото: pixabay.com

Что должно быть в гардеробе

элегантная повседневная обувь вместо дизайнерских кроссовок;

классическая обувь;

трикотажные кардиганы и гольфы, которые можно комбинировать с джинсами и брюками;

идеальные джинсы с правильной посадкой темного цвета;

блейзеры, с помощью которых можно разнообразить классические костюмы;

шелковые и трикотажные галстуки.

В публикации отмечается, что самым главным правилом стиля в этом возрасте является соответствие одежды реальному размеру ее обладателя с акцентом на стиль, а не модные тренды.