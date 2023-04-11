Бульвар Шоубиз
 
11 апреля, 2023
 
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Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет

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Главным правилом стиля для мужчин старше 50 лет является соответствие одежды реальному размеру
Главным правилом стиля для мужчин старше 50 лет является соответствие одежды реальному размеру
Фото: pixabay.com

Редакция мужского глянца GQ в статье под названием "Как одеваться в 50 лет", опубликовала список вещей, которые должны быть в гардеробе 50-летних мужчин и старше.

Что должно быть в гардеробе

  • элегантная повседневная обувь вместо дизайнерских кроссовок; 
  • классическая обувь; 
  • трикотажные кардиганы и гольфы, которые можно комбинировать с джинсами и брюками; 
  • идеальные джинсы с правильной посадкой темного цвета; 
  • блейзеры, с помощью которых можно разнообразить классические костюмы;
  • шелковые и трикотажные галстуки.

В публикации отмечается, что самым главным правилом стиля в этом возрасте является соответствие одежды реальному размеру ее обладателя с акцентом на стиль, а не модные тренды.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода, мужчины, стиль
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