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19 июля, 2023
 
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"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ

Зеллвегер встречается с Энстедом с июня 2021 года
Зеллвегер встречается с Энстедом с июня 2021 года
Фото: ant_anstead / Instagram

54-летняя американская актриса Рене Зеллвегер помолвлена с 44-летним британским ведущим Антом Энстедом. Об этом 18 июля со ссылкой на инфомрацию, полученную от друзей актрисы, сообщил таблоид The Sun.

В публикации отмечается, что влюбленные готовятся в свадьбе.

По словам собеседника таблоида, отношения Зеллвегер и Энстеда "очень крепкие, они безумно влюблены друг в друга и не могут дождаться, когда поженятся". 

В день, когда СМИ сообщили о помолвке знаменитостей, избранник Зеллвегер разместил в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с актрисой и своими детьми от первого брака.


Контекст:

Зеллвегер встречается с Энстедом с июня 2021 года. Знаменитости познакомились на съемках проекта Discovery + Celebrity IOU Joyride.

Для актрисы это будет второй брак. В 2005 году она вышла замуж за американского певца Кенни Чесни. Их семейный союз продлился четыре месяца. 

Энстед ранее был женат дважды. От предыдущих отношений у него есть трое детей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Рене Зеллвегер, актриса
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