"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ

В публикации отмечается, что влюбленные готовятся в свадьбе.
По словам собеседника таблоида, отношения Зеллвегер и Энстеда "очень крепкие, они безумно влюблены друг в друга и не могут дождаться, когда поженятся".
В день, когда СМИ сообщили о помолвке знаменитостей, избранник Зеллвегер разместил в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с актрисой и своими детьми от первого брака.
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Зеллвегер встречается с Энстедом с июня 2021 года. Знаменитости познакомились на съемках проекта Discovery + Celebrity IOU Joyride.
Для актрисы это будет второй брак. В 2005 году она вышла замуж за американского певца Кенни Чесни. Их семейный союз продлился четыре месяца.
Энстед ранее был женат дважды. От предыдущих отношений у него есть трое детей.