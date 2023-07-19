"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ

Зеллвегер встречается с Энстедом с июня 2021 года Фото: ant_anstead / Instagram

В публикации отмечается, что влюбленные готовятся в свадьбе.

По словам собеседника таблоида, отношения Зеллвегер и Энстеда "очень крепкие, они безумно влюблены друг в друга и не могут дождаться, когда поженятся".

В день, когда СМИ сообщили о помолвке знаменитостей, избранник Зеллвегер разместил в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с актрисой и своими детьми от первого брака.

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