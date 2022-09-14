Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2022
 
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"Не отпускает, пока не возьмем ее яблоки". Волонтеры рассказали о 92-летней украинке, которая живет под постоянными обстрелами оккупантов

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Волонтеры World Central Kitchen помогают 92-летней женщине продуктами
Волонтеры World Central Kitchen помогают 92-летней женщине продуктами
Фото: wckitchen / Instagram

13 сентября на странице благотворительной некоммерческой организации World Central Kitchen волонтеры опубликовали снимки 92-летней украинской женщины, проживающей на востоке Украины в зоне постоянных обстрелов российскими оккупантами.

Фото были сделаны во время доставки ей продуктового набора. На втором фото женщина запечатлена с волонтером проекта, а на заглавном позирует с яблоками, которые выросли в ее саду.

"Прасковье 92 года, она пережила Вторую мировую войну и сейчас живет под постоянными обстрелами на востоке Украины. Ее внук находится на передовой, и она очень беспокоится о нем. Прасковья с нетерпением ждет доставки еды WCK и не отпускает нашу команду, пока мы не возьмем яблоки из ее сада", – говорится в публикации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

WCKitchen (World Central Kitchen) – благотворительный проект, который занимается обеспечением питания людей, которые пострадали от стихийных бедствий, а после нападения РФ на Украину помогает украинцам, которые стали беженцами или переселенцами. 

С этим фондом сотрудничает американский режиссер Кэри Фуканага, а также американская рок-группа Metallica.

Теги: Вторая мировая война, война России против Украины
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