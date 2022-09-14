"Не отпускает, пока не возьмем ее яблоки". Волонтеры рассказали о 92-летней украинке, которая живет под постоянными обстрелами оккупантов

Фото были сделаны во время доставки ей продуктового набора. На втором фото женщина запечатлена с волонтером проекта, а на заглавном позирует с яблоками, которые выросли в ее саду.

"Прасковье 92 года, она пережила Вторую мировую войну и сейчас живет под постоянными обстрелами на востоке Украины. Ее внук находится на передовой, и она очень беспокоится о нем. Прасковья с нетерпением ждет доставки еды WCK и не отпускает нашу команду, пока мы не возьмем яблоки из ее сада", – говорится в публикации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от World Central Kitchen (@wckitchen)