"Не отпускает, пока не возьмем ее яблоки". Волонтеры рассказали о 92-летней украинке, которая живет под постоянными обстрелами оккупантов

Фото были сделаны во время доставки ей продуктового набора. На втором фото женщина запечатлена с волонтером проекта, а на заглавном позирует с яблоками, которые выросли в ее саду.
"Прасковье 92 года, она пережила Вторую мировую войну и сейчас живет под постоянными обстрелами на востоке Украины. Ее внук находится на передовой, и она очень беспокоится о нем. Прасковья с нетерпением ждет доставки еды WCK и не отпускает нашу команду, пока мы не возьмем яблоки из ее сада", – говорится в публикации.
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WCKitchen (World Central Kitchen) – благотворительный проект, который занимается обеспечением питания людей, которые пострадали от стихийных бедствий, а после нападения РФ на Украину помогает украинцам, которые стали беженцами или переселенцами.
С этим фондом сотрудничает американский режиссер Кэри Фуканага, а также американская рок-группа Metallica.