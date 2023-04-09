"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали

Кинг: Сохраните Украину в своих сердцах и мыслях Фото: ЕРА

"Сохраните Украину в своих сердцах и мыслях. Не поддерживайте умиротворителей, которые хотят оставить их позади", – написал он.

"Большое спасибо за вашу неизменную поддержку", – отреагировал на пост писателя постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

"Полностью победить Зло, вероятно, невозможно. Но мы не имеем права отказываться от борьбы", – ответили Кингу в Министерстве обороны Украины.

"Спасибо, друг", – поблагодарили писателя в Министерстве внутренних дел Украины.

Keep Ukraine in your hearts and thoughts.

Don’t support appeasers who would leave them behind. — Stephen King (@StephenKing) April 7, 2023