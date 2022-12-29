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29 декабря, 2022
 
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"Мир в Украине". Стивен Кинг озвучил самую большую мечту на 2023 год

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Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев
Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев
Фото: Stephen King / Twitter

Американский писатель Стивен Кинг принял участие в опросе о самой большой мечте на 2023 год, который американский писатель Дон Уинслоу 29 декабря разместил в Twitter.

"Мир в Украине",  коротко ответил Кинг.

Контекст:

Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

Теги: Стивен Кинг, война России против Украины, писатель
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