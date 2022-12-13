"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети

"Дорж Бату удалил свой пост-объяснение. Но скрины не горят. А еще удалил свой Twitter и подчистил Instagram – там осталось с десяток постов и все. А аватарки везде заменил на черный круг", – говорится в публикации.

На то, что Дорж Бату не тот, за кого себя выдает, обратил внимание один из лидеров партии "Демократична сокира", украинский журналист Виктор Трегубов.

"Васильев, называющий себя Доржем Бату, никогда не работал в NASA и в космической отрасли в целом, а также не был причастен к Национальной гвардии США. И это логично, потому что вряд ли бы в этой сфере мог бы работать россиянин с дипломом Бурятского государственного университета в дисциплине "востоковедение" и опытом работы на федеральных каналах. Все соответствующие утверждения, в том числе "Википедии", в конечном итоге ссылаются на его собственные слова. Это слова неправды", – написал Трегубов.

Дорж Бату в ответ написал, что намерен продолжить обсуждение этой темы в юридической плоскости. Сейчас этот пост удален.

После этого издательство заявило, что писатель не смог подтвердить им правдивость своей биографии. В частности то, что действительно работал оператором коррекции траекторий Центра управления полетами Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства США, как было указано в аннотации к книге его авторства.

"Введение в заблуждение и отсутствие прямых ответов противоречит нашим ценностям и разрушает основы доверия, на которых основывается наша работа. Это делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество с Доржем Бату, – заявило издательство. – Книги авторства Доржа Бату не будут допечатываться. Книги "Франческа. Повелительница траекторий", "Франческа. Обладательница офицерского жетона", которые уже есть, будут промаркированы, как такие, в которых "Информация о биографии автора недостоверна".