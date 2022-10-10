"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей

"Самое важное сейчас – оставаться человеком. Неважно, что у тебя происходит. Ты должен быть человеком. Сейчас такие времена, что если ты будешь вести себя как не человек… Надо нормально общаться", – заявил он.

По словам Войтенко, он сейчас выстраивает отношения со своей дочерью.

"Моя задача какая? Я отец. Если у меня не вышло с женой, нужно, чтобы у меня вышло с ребенком. Я должен быть нормальным, хорошим отцом", – отметил он.