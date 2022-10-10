"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей

"Самое важное сейчас – оставаться человеком. Неважно, что у тебя происходит. Ты должен быть человеком. Сейчас такие времена, что если ты будешь вести себя как не человек… Надо нормально общаться", – заявил он.
По словам Войтенко, он сейчас выстраивает отношения со своей дочерью.
"Моя задача какая? Я отец. Если у меня не вышло с женой, нужно, чтобы у меня вышло с ребенком. Я должен быть нормальным, хорошим отцом", – отметил он.
Константин и Валентина Войтенко поженились в 2015 году. В конце 2016-го у них родилась дочь Эмилия. О проблемах в семье стало известно осенью 2021 года, когда актер стал участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Пара несколько раз пыталась помириться публично. Войтенко говорил, что они с женой находятся в состоянии развода с лета 2021 года.
2 октября 2022 года супруга актера заявила, что они развелись. Она подчеркнула, что после развода вернула себе девичью фамилию.