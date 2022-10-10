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10 октября, 2022
 
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"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей

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Войтенко: Самое важное сейчас оставаться человеком
Войтенко: Самое важное сейчас – оставаться человеком
Фото: valentina_voitenko / Instagram

Украинский актер Константин Войтенко 9 октября в эфире канала "1+1" прокомментировал развод со своей женой, украинской танцовщицей Валентиной Марининой.

"Самое важное сейчас – оставаться человеком. Неважно, что у тебя происходит. Ты должен быть человеком. Сейчас такие времена, что если ты будешь вести себя как не человек… Надо нормально общаться",  заявил он.

По словам Войтенко, он сейчас выстраивает отношения со своей дочерью.

"Моя задача какая? Я отец. Если у меня не вышло с женой, нужно, чтобы у меня вышло с ребенком. Я должен быть нормальным, хорошим отцом",  отметил он. 

Контекст:

Константин и Валентина Войтенко поженились в 2015 году. В конце 2016-го у них родилась дочь Эмилия. О проблемах в семье стало известно осенью 2021 года, когда актер стал участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Пара несколько раз пыталась помириться публично. Войтенко говорил, что они с женой находятся в состоянии развода с лета 2021 года. 

2 октября 2022 года супруга актера заявила, что они развелись. Она подчеркнула, что после развода вернула себе девичью фамилию

Теги: актер, семья, Константин Войтенко, развод
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