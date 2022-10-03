"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе

По словам танцовщицы, после развода она вернула свою девичью фамилию.
"Пора прощаться. Я больше не жена Кости. И не хочу носить его фамилию. Наверняка это последний из этапов отсоединения, которых уже произошло немало", – написала она.
Сам актер пока что не комментировал развод.
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Константин и Валентина Войтенко поженились в 2015 году. В конце 2016-го у них родилась дочь Эмилия. О проблемах в семье стало известно осенью 2021 года, когда актер стал участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Пара несколько раз пыталась помириться публично. Войтенко говорил, что они с женой находятся в состоянии развода с лета 2021 года.