"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе

По словам танцовщицы, после развода она вернула свою девичью фамилию.

"Пора прощаться. Я больше не жена Кости. И не хочу носить его фамилию. Наверняка это последний из этапов отсоединения, которых уже произошло немало", – написала она.

Сам актер пока что не комментировал развод.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @valya.marinina