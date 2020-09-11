"Не знаю, что будет дальше". Тимати расстался с Решетовой

Избранница 34-летнего российского певца Тимати, 24-летняя модель Анастасия Решетова 11 сентября на своей странице в Instagram сообщила, что они с артистом больше не живут вместе.
"Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", – написала она.
По словам Решетовой, причиной их расставания не являются третьи лица.
"Не знаю, что будет дальше, но верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради [сына] Ратмирчика", – резюмировала модель.
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Как бы это не было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелои * проверкои * на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашеи * встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партне * рами. Между нами было многое и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этои * жизни нет ничего вечного и все имеет свои * ство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сеи * час знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю что будет дальше, но на данныи * момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальныи * родительскии * тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурнои * 18 -летнеи * малышки меня такую какая я сеи * час. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу.
Тимати (настоящее имя артиста – Тимур Юнусов) и Решетова прожили вместе шесть лет. 16 октября 2019 года у пары родился сын Ратмир.
До знакомства с Решетовой артист состоял в отношениях с моделью Аленой Шишковой, которая в 2014 году родила ему дочь Алису.
Тимати неоднократно открыто высказывал поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Он исполнил песню "Мой лучший друг – это президент Путин", которую презентовал ко дню рождения Путина в 2015 году.