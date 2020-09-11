"Не знаю, что будет дальше". Тимати расстался с Решетовой

Российский певец Тимати после шести лет отношений расстался с Анастасией Решетовой – матерью своего годовалого сына Ратмира.

Избранница 34-летнего российского певца Тимати, 24-летняя модель Анастасия Решетова 11 сентября на своей странице в Instagram сообщила, что они с артистом больше не живут вместе.

"Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", – написала она.

По словам Решетовой, причиной их расставания не являются третьи лица.

"Не знаю, что будет дальше, но верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради [сына] Ратмирчика", – резюмировала модель.

Тимати (настоящее имя артиста – Тимур Юнусов) и Решетова прожили вместе шесть лет. 16 октября 2019 года у пары родился сын Ратмир.

До знакомства с Решетовой артист состоял в отношениях с моделью Аленой Шишковой, которая в 2014 году родила ему дочь Алису.

Тимати неоднократно открыто высказывал поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Он исполнил песню "Мой лучший друг – это президент Путин", которую презентовал ко дню рождения Путина в 2015 году.