  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн

По словам Некоглая, когда он жил в Кишиневе, мечтал зарабатывать порядка $10 тыс., а когда переехал в Москву, то уже мечтал об $1 млн. Блогер признался, что в Молдове его реальный доход составлял около $2,5 тыс.

"Как только я приехал [в Москву], на меня сразу же налетели с контрактами – казино, все, кто угодно, налетели на меня с огромными суммами. Вот тогда за январь и февраль вместе я заработал где-то $1,5 млн, – рассказал блогер. – Тогда день проживания обходился больше $10 тыс. $15".

Блогер рассказал, что тратил деньги в том числе на содержание друзей и покупку дорогих авто.

"Мы жили в самых роскошных апартаментах "Москва-Сити". Достаточно часто покупал машины", – рассказал Некоглай.

Он отметил, что больше никогда не сможет заработать таких денег.

"Это никогда не делается честно, это не делается чисто. Да, я заработал честно, исполнив рекламу. Но вот качество рекламы, ее суть, ее посыл – не тот, который я бы хотел давать: онлайн-казино, игровые автоматы, файлообменники. Это все очень грязная реклама, которой я занимался от тупости своей. Сидишь – тебе 20 лет и тебе приходит предложение: $350 тыс., ты должен сказать ту и ту фразу, займет минуту. $350 тыс. за минуту в 20 лет. Ну как я могу сказать "нет"? Хотя понимаю, что это очень плохая реклама, – резюмировал он. – По итогу долгого своего развития я понял, что эти деньги никогда того не стоят. Ты проиграешь больше, чем ты получишь".

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube