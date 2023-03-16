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16 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн

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Некоглай рассказал Гордону, что делал рекламу казино "из-за своей тупости"
Некоглай рассказал Гордону, что делал рекламу казино "из-за своей тупости"
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

22-летний молдавский блогер Николай Лебедев (Некоглай) в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, сколько денег начал зарабатывать в 20 лет, когда переехал жить и работать в Москву из Кишинева.

По словам Некоглая, когда он жил в Кишиневе, мечтал зарабатывать порядка $10 тыс., а когда переехал в Москву, то уже мечтал об $1 млн. Блогер признался, что в Молдове его реальный доход составлял около $2,5 тыс.

"Как только я приехал [в Москву], на меня сразу же налетели с контрактами – казино, все, кто угодно, налетели на меня с огромными суммами. Вот тогда за январь и февраль вместе я заработал где-то $1,5 млн, – рассказал блогер. – Тогда день проживания обходился больше $10 тыс. $15".

Блогер рассказал, что тратил деньги в том числе на содержание друзей и покупку дорогих авто.

"Мы жили в самых роскошных апартаментах "Москва-Сити". Достаточно часто покупал машины", – рассказал Некоглай.

Он отметил, что больше никогда не сможет заработать таких денег.

"Это никогда не делается честно, это не делается чисто. Да, я заработал честно, исполнив рекламу. Но вот качество рекламы, ее суть, ее посыл – не тот, который я бы хотел давать: онлайн-казино, игровые автоматы, файлообменники. Это все очень грязная реклама, которой я занимался от тупости своей. Сидишь  тебе 20 лет и тебе приходит предложение: $350 тыс., ты должен сказать ту и ту фразу, займет минуту.  $350 тыс. за минуту в 20 лет. Ну как я могу сказать "нет"? Хотя понимаю, что это очень плохая реклама,   резюмировал он. – По итогу долгого своего развития я понял, что эти деньги никогда того не стоят. Ты проиграешь больше, чем ты получишь". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Некоглай (Николай Лебедев) родился 14 ноября 2000 года в Кишиневе (Молдова).

На страницу Неколая в TikTok подписаны более 10 млн пользователей, в YouTube – более 700 тыс., в Telegram – более 500 тыс.

В ноябре 2022 года Некоглая задержали российские правоохранители за видеопародию на военного РФ, которого закидали гранатами в окопе. По словам блогера, в полиции его избили, остригли, раздели и заставляли сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру.

Некоглай поддерживает Украину в войне против российского агрессора. Блогер помогает ВСУ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: автомобили, Москва, реклама, деньги, блогеры, блогер, Некоглай
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