"Нереально красивая Маша". Ефросинина впечатлила сеть образом в черном бюстгальтере

В комментариях подписчики активно делали комплименты Ефросининой за образ, в котором она появилась на шоу Фото: mashaefrosinina / Instagram

На некоторых фото рядом с 42-летней Ефросининой позировал украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес). Снимки были сделаны во время эфира шоу "Танцы со звездами".

"Если среди вас есть зрители шоу "Танцы со звездами", умоляю, поговорите со мной", – написала ведущая. Также в подписи она рассказала о переживаниях из-за голосования за участников проекта, подчеркнув, что если ведущие не призывают поддерживать, то проект может покинуть даже самая сильная пара, которая уверена в своих силах.

Ефросинина вспомнила, как она "вылетела в тот вечер, когда станцевала без ошибок и впервые была собой довольна".

В комментариях подписчики не только отреагировали на просьбу ведущей, а еще и активно делали комплименты за образ, в котором она появилась на экране.

"Красивая сильно! Ну, и я норм", – прокомментировал публикацию музыкант Dantes.

"Нереально красивая Маша", – написала elena_svetlitskaya.

"Маша, это лучший образ! И самый шикарный мейк. Вам очень идет", – отметила yuliya_grant.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)