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14 сентября, 2021
 
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"Нереально красивая". Санина засветила голые бедра в люксе с золотым краном

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С 2011 года Санина является фронтвумен The Hardkiss
С 2011 года Санина является фронтвумен The Hardkiss
Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина 14 сентября в Instagram разместила селфи, на котором запечатлена в номере отеле.

Певица позирует в кадре в одной футболке, сидя на краю ванной с золотым краном.

"Тяжелый отельный люкс. Концертный тур прекрасно смешивается с гастротуром и отельным туризмом", – подписала она снимок. 

"Нереально красивая", – оценили селфи певицы ее поклонники.

Контекст:

Юлия Санина (настоящая фамилия  Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают шестилетнего сына.

Теги: отель, The Hardkiss, певица, Юлия Санина
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