"Нереально красивая". Санина засветила голые бедра в люксе с золотым краном

С 2011 года Санина является фронтвумен The Hardkiss Фото: the_hardkiss / Instagram

Певица позирует в кадре в одной футболке, сидя на краю ванной с золотым краном.

"Тяжелый отельный люкс. Концертный тур прекрасно смешивается с гастротуром и отельным туризмом", – подписала она снимок.

"Нереально красивая", – оценили селфи певицы ее поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)