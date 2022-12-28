"Нестареющая! Сексуальность навсегда!" 89-летняя звезда "Династии" Коллинз снялась в купальнике

Коллинз показала фото, снятые в бассейне. Она позировала в цельном леопардовом купальнике. Также актриса показала, как распаковывает подарки и сидит за столом с друзьями.

"Провели потрясающий рождественский день", – написала Коллинз.

"Нестареющая! Возраст – всего лишь цифра! Сексуальность навсегда!" – прокомментировала подписчица lisalisaandthejam.

Контекст:

Коллинз родилась в 1933 году в Великобритании. В 50-летнем возрасте она снялась для журнала Playboy. Наибольшую известность актрисе принесла роль Алексис Колби в американском телесериале "Династия".

Гибсон – пятый муж актрисы. Она вышла за него замуж в 2002 году в возрасте 69 лет.