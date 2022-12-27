"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди

"Профессионально научу закатывать глаза", – подписала она фото.

"Сексуальность аж прет через фото", – отреагировали в сети.

"Держите меня семеро", – написали поклонники.

"Просто незаконно красивая", – прокомментировали подписчики.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец.

После нападения РФ на Украину Квиткова вместе с мужем перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.

17 июля Квиткова заявила, что выезжает из Украины. 5 августа она разместила в Instagram пост, в котором указала, что находится в Варшаве (Польша). Квиткова не заявляла, что вернулась в Украину. Но Добрынин 5 октября публиковал совместное фото с супругой и отметил, что они находятся в Украине.