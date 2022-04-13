"Нет слез. Главное – живы". Украинская ведущая показала разрушенный российскими оккупантами дом в Киевской области

Панова: От дома, который с любовью мастерил для нашей семьи мой муж, не осталось ничего Фото: Анна Панова / Facebook

"От дома, который с любовью мастерил для нашей семьи мой муж, не осталось ничего. После того, как россияне позволили нам уйти, здесь месяц были их командный пункт и медсанчасть, – написала она. – Больше нет семейных фото, на которых целая жизнь. Больше нет картин украинских художников. Нет и слез. Главное – что мы живы".

По словам ведущей, она бы "предпочла никогда туда не возвращаться, чтобы не видеть ужас", но муж заверил, что все отстроит.

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