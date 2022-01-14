"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына

"Я решила последовать за сыном. Нет смысла жить без него. Все, к чему я прикасаюсь, я разрушаю. Я жила только для него. А теперь его нет. Я разрушила свою семью. Мои дети не хотят меня знать. Я – дерьмовый человек. А вы все думаете, что я хорошая только потому, что умею петь. Я не такая", – написала она в публикации.

I’ve decided to follow my son. There is no point living without him. Everything I touch, I ruin. I only stayed for him. And now he’s gone. I’ve destroyed my family. My kids don’t want to know me. I am a shit person. And you all only think I’m nice because I can sing. I’m not. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022

Спустя несколько часов певица опубликовала в Twitter новый пост, в котором сообщила, что покончить с собой у нее не получилось.

"Мне жаль. Я не должна была это говорить. Я с копами сейчас на пути в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка, и я ненавижу себя. Больница поможет на время. Но я собираюсь найти Шейна. Это просто задержка", – написала О'Коннор.

I’m sorry. I shouldn’t have said that. I am with cops now on way to hospital. I’m sorry I upset everyone. I am lost without my kid and I hate myself. Hospital will help a while. But I’m going to find Shane. This is just a delay — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022