"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына

"Я решила последовать за сыном. Нет смысла жить без него. Все, к чему я прикасаюсь, я разрушаю. Я жила только для него. А теперь его нет. Я разрушила свою семью. Мои дети не хотят меня знать. Я – дерьмовый человек. А вы все думаете, что я хорошая только потому, что умею петь. Я не такая", – написала она в публикации.
I’ve decided to follow my son. There is no point living without him. Everything I touch, I ruin. I only stayed for him. And now he’s gone. I’ve destroyed my family. My kids don’t want to know me. I am a shit person. And you all only think I’m nice because I can sing. I’m not.— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022
Спустя несколько часов певица опубликовала в Twitter новый пост, в котором сообщила, что покончить с собой у нее не получилось.
"Мне жаль. Я не должна была это говорить. Я с копами сейчас на пути в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка, и я ненавижу себя. Больница поможет на время. Но я собираюсь найти Шейна. Это просто задержка", – написала О'Коннор.
I’m sorry. I shouldn’t have said that. I am with cops now on way to hospital. I’m sorry I upset everyone. I am lost without my kid and I hate myself. Hospital will help a while. But I’m going to find Shane. This is just a delay— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022
8 января 2022 года сын О'Коннор – 17-летний Шейн покончил с собой.
О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина (Ирландия). Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы. После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет "травматичным", а отношения с матерью – "сложными".
Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии.
В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя. В начале 2020 года артистка заявила, что не исключает попытку суицида.
О’Коннор была замужем четыре раза. У нее четверо детей: дочь Ройсин Уотерс (1996) и три сына – Джейк Рейнолдс (1987), Иешуа Бонадио (2006) и Шейн (2004 – 2022).