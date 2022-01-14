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14 января, 2022
 
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"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына

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8 января сын ирландской певицы Шинейд О'Коннор 17-летний Шейн покончил с собой
8 января сын ирландской певицы Шинейд О'Коннор – 17-летний Шейн покончил с собой
Фото: Sinéad O'Connor / Facebook

Ирландская певица Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой спустя пять дней после смерти 17-летнего сына Шейна. Об этом она 13 января сообщила в Twitter.

"Я решила последовать за сыном. Нет смысла жить без него. Все, к чему я прикасаюсь, я разрушаю. Я жила только для него. А теперь его нет. Я разрушила свою семью. Мои дети не хотят меня знать. Я – дерьмовый человек. А вы все думаете, что я хорошая только потому, что умею петь. Я не такая", – написала она в публикации.

Спустя несколько часов певица опубликовала в Twitter новый пост, в котором сообщила, что покончить с собой у нее не получилось.

"Мне жаль. Я не должна была это говорить. Я с копами сейчас на пути в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка, и я ненавижу себя. Больница поможет на время. Но я собираюсь найти Шейна. Это просто задержка", – написала О'Коннор.

Контекст:

8 января 2022 года сын О'Коннор – 17-летний Шейн покончил с собой.

О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина (Ирландия). Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы. После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет "травматичным", а отношения с матерью – "сложными".

Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии.

 В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя. В начале 2020 года артистка заявила, что не исключает попытку суицида.

О’Коннор была замужем четыре раза. У нее четверо детей: дочь Ройсин Уотерс (1996) и три сына – Джейк Рейнолдс (1987), Иешуа Бонадио (2006) и Шейн (2004 – 2022).

Теги: Шинейд О'Коннор
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