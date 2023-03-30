Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок

Украинские деятели культуры также получат доступ к обучению в European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE) и New York Film Academy.

Подать заявку можно на сайте House of Europe до 18 апреля. Проект предусматривает 100 грантов в размере $10 тыс. для каждого.

Контекст:

В прошлом году стипендии в рамках этого проекта получили 100 украинских деятелей культуры, а более 400 получили доступ к цифровому образованию.

Еще 48 творческих команд получили гранты на разработку сценариев и онлайн-сессии с международными экспертами. Благодаря поддержке девять украинцев нашли иностранных партнеров и сопродюсеров, четыре получили международное донорское финансирование, а один был удостоен награды как лучший проект на копитчинг-сессии Series Mania.