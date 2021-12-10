"Невероятная красотка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала, расставив ноги

"Я" – последняя буква в алфавите", "Много хочешь – мало получишь", "Не высовывайся", "Надо быть скромнее". Как думаете, могла ли ценность ребенка сформироваться в таких условиях? А кто из вас в детстве слышал эти фразы? Но не нужно сейчас злится на наших учителей, родителей. Они делали все нам во благо, только не знали, что это не очень правильно", – написала она.

Саливанчук назвала шесть шагов к повышению собственной ценности: похвалить себя прямо сейчас; вспомнить, какой фразой ранее чаще всего ругали, и придумать ответ на нее; определиться со своими ценностями и каждое решение сравнивать с ними; заменить слово "должна" словом "хочу"; перестать сравнивать себя с другими; почувствовать свою "достаточность" для той жизни, которой хочется.

Пост она сопроводила снимком в джинсах и свитере с оголенными плечами. Она позировала сидя на полу с разведенными ногами на фоне расстеленной кровати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Невероятная красотка. Очень красивые длинные кудрявые волосы", – отметил подписчик bogdan11051105.