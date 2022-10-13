Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2022
 
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"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту

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Супруги до сих пор не могут разделить когда-то общую винодельню
Супруги до сих пор не могут разделить когда-то общую винодельню
Фото: depositphotos.com

Пользователь TikTok под ником @magshrts1 опубликовал слайды, демонстрирующие содержание электронного письма, которое 47-летняя Анджелина Джоли написала 58-летнему Брэду Питту в январе 2021 года. Об этом 13 октября написало издание Daily Mail.

Бывшие супруги ведут ожесточенную борьбу за винодельню в их французском имении Мираваль. Но перед этим Джоли попыталась договориться с Питтом мирным способом.

В январе 2021 года она написала Брэду эмоциональное письмо, в котором объясняла, почему хочет продать свою долю винодельни.

"Это то место, куда мы принесли домой двойню, где мы поженились рядом с мемориальной доской моей матери. Место, которое хранило в себе обещание того, что, может быть, где, я думала, я состарюсь. Даже сейчас невозможно писать это без слез. Я буду хранить воспоминания о том, что было 10 лет назад", – цитирует Джоли The Daily Mail.

Актриса отметила, что больше не желает быть причастной к производству алкоголя, поскольку именно "нанесенное алкоголем поведение нанесло глубокий вред" их семье.

"Я желаю тебе всего лучшего с этим бизнесом и искренне надеюсь, что дети, когда повзрослеют, будут по-другому воспринимать Мираваль и навещать тебя там. Но для меня Мираваль умер в сентябре 2016-го. И все, что я наблюдала с тех пор, к сожалению, стало тому подтверждением", – отметила звезда в письме.


Контекст:

Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. Свадьба знаменитостей проходила в имении Шато Мираваль, которое сейчас является поводом для судебного иска.

После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над их детьми: Мэддоксом (2001), Паксом (2003), Захарой (2005), Шайло (2006) и близнецами Вивьен и Ноксом (2008). Первые трое – приемные дети пары, а трое младших – биологические. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми. На момент оглашения судебного решения об опеке старший сын пары Мэддокс достиг совершеннолетия.

Теги: шоу-бизнес, Анджелина Джоли, Голливуд, скандал, Брэд Питт, развод
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