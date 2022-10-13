"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту

Супруги до сих пор не могут разделить когда-то общую винодельню Фото: depositphotos.com

Бывшие супруги ведут ожесточенную борьбу за винодельню в их французском имении Мираваль. Но перед этим Джоли попыталась договориться с Питтом мирным способом.

В январе 2021 года она написала Брэду эмоциональное письмо, в котором объясняла, почему хочет продать свою долю винодельни.

"Это то место, куда мы принесли домой двойню, где мы поженились рядом с мемориальной доской моей матери. Место, которое хранило в себе обещание того, что, может быть, где, я думала, я состарюсь. Даже сейчас невозможно писать это без слез. Я буду хранить воспоминания о том, что было 10 лет назад", – цитирует Джоли The Daily Mail.

Актриса отметила, что больше не желает быть причастной к производству алкоголя, поскольку именно "нанесенное алкоголем поведение нанесло глубокий вред" их семье.

"Я желаю тебе всего лучшего с этим бизнесом и искренне надеюсь, что дети, когда повзрослеют, будут по-другому воспринимать Мираваль и навещать тебя там. Но для меня Мираваль умер в сентябре 2016-го. И все, что я наблюдала с тех пор, к сожалению, стало тому подтверждением", – отметила звезда в письме.