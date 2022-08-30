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30 августа, 2022
 
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"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления

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Хлывнюк выступил в Праге 28 августа
Хлывнюк выступил в Праге 28 августа
Фото: andriihorolski / Instagram

Фронтмен украинский группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, служащий в специальном подразделении патрульной полиции, во время своего концерта в Праге не смог допеть песню из-за слез. Видео разместила 29 августа в Instagram пользовательница _evgeniya_avakin_.

"Бумбокс" в Праге. Невозможно смотреть без слез", – говорится в подписи.

Хлывнюк спел песню украинского рэпера Skofka "Чути гімн".

Исполняя слова "Ну, а поки будемо бити вас за "Азов" і Бучу! За Дні-, за Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За ла-, за лани квітучі", музыкант не смог сдержать слез.

Хлывнюк во время выступления сказал, что все полученные от концерта средства передаст ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Концерт "Бумбокс" в Праге состоялся 28 августа.

Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик с английского языка").

В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс".

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.

В интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Хлывнюк рассказал, чем именно занимается в зоне боевых действий

"Мы развозим лекарства и доставляем врачей, которые помогают ставить диагнозы… Развозим самые необходимые грузы: инсулин, лекарства от высокого давления, иногда даже раздаем с хлебом, маслом подсолнечным, с какими-то базовыми продуктами", – отметил музыкант.

Теги: Украина, война, Бумбокс, концерт, видео, война России против Украины, Андрей Хлывнюк
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