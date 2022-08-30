"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления

"Бумбокс" в Праге. Невозможно смотреть без слез", – говорится в подписи.
Хлывнюк спел песню украинского рэпера Skofka "Чути гімн".
Исполняя слова "Ну, а поки будемо бити вас за "Азов" і Бучу! За Дні-, за Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За ла-, за лани квітучі", музыкант не смог сдержать слез.
Хлывнюк во время выступления сказал, что все полученные от концерта средства передаст ВСУ.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Концерт "Бумбокс" в Праге состоялся 28 августа.
Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик с английского языка").
В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс".
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.
В интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Хлывнюк рассказал, чем именно занимается в зоне боевых действий.
"Мы развозим лекарства и доставляем врачей, которые помогают ставить диагнозы… Развозим самые необходимые грузы: инсулин, лекарства от высокого давления, иногда даже раздаем с хлебом, маслом подсолнечным, с какими-то базовыми продуктами", – отметил музыкант.