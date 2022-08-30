"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления

"Бумбокс" в Праге. Невозможно смотреть без слез", – говорится в подписи.

Хлывнюк спел песню украинского рэпера Skofka "Чути гімн".

Исполняя слова "Ну, а поки будемо бити вас за "Азов" і Бучу! За Дні-, за Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За ла-, за лани квітучі", музыкант не смог сдержать слез.

Хлывнюк во время выступления сказал, что все полученные от концерта средства передаст ВСУ.

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