Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2022
 
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"Нежно и даже весело Лиза родила Соню". 50-летний Барац показал фото своей новорожденной внучки

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Барац отец троих детей
Барац – отец троих детей
Фото: lesha_barats / Instagram

Сооснователь московского театра "Квартет И", 50-летний российский актер и продюсер Леонид Барац 9 февраля разместил в Instagram фото, на которых запечатлена его старшая дочь Елизавета с новорожденным ребенком на руках.

Барац также показал новорожденную внучку на груди у отца девочки – Бена Люмельского.

"Аккуратно, нежно и где-то даже весело Лиза родила Соню. Дочь, я счастлив за тебя (и за себя) и теперь люблю тебя на одного человека больше. Бен, я тебя поздравляю! Девочки в надежных руках. Будет много всего счастливого и разного. Счастливого будет больше! Соня, добро пожаловать", – написал Барац.

Контекст:

С января 1991-го по декабрь 2015 года Барац был женат на актрисе Анне Касаткиной. В браке у них родились две дочери: Елизавета (1994) и Ева (2003).

В настоящее время актер состоит в отношениях с психологом Анной Моисеевой. 10 октября 2020 года у пары родился сын Марк.

София – первая внучка Бараца.

Теги: дети, семья, Квартет И, Леонид Барац
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