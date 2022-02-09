"Нежно и даже весело Лиза родила Соню". 50-летний Барац показал фото своей новорожденной внучки

Барац также показал новорожденную внучку на груди у отца девочки – Бена Люмельского.

"Аккуратно, нежно и где-то даже весело Лиза родила Соню. Дочь, я счастлив за тебя (и за себя) и теперь люблю тебя на одного человека больше. Бен, я тебя поздравляю! Девочки в надежных руках. Будет много всего счастливого и разного. Счастливого будет больше! Соня, добро пожаловать", – написал Барац.

Контекст:

С января 1991-го по декабрь 2015 года Барац был женат на актрисе Анне Касаткиной. В браке у них родились две дочери: Елизавета (1994) и Ева (2003).

В настоящее время актер состоит в отношениях с психологом Анной Моисеевой. 10 октября 2020 года у пары родился сын Марк.

София – первая внучка Бараца.