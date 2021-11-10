"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она

"Ну, вы знаете, я не могу дать вам инструкцию, как улыбаться. Вы будете улыбаться так, как вы, а я улыбаюсь так, как я. Я просто думаю о чем-нибудь хорошем или о том, что меня радует. Поэтому я улыбаюсь", – сказала 58-летняя артистка.
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки!" – призналась в комментариях up.natalia.
"Человек-позитивчик!" – написала vidiashkinai.
"Вы улыбаетесь и радуетесь, как ребенок, это не все могут", – считает danelyants_natalya.
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Дапкунайте родилась в 1963 году в Вильнюсе (Литовская ССР). В 1984 году состоялся дебют актрисы в кино – она сыграла роль в фильме режиссера Раймундаса Баниониса "Моя маленькая жена".
В 1994 году Дапкунайте была удостоена премии "Ника" за лучшую женскую роль в фильме "Подмосковные вечера".
Актриса была замужем трижды. Первым ее мужем стал однокурсник Арунас Сакалаускас, вторым – английский театральный режиссер Саймон Стоукс. В третий раз Дапкунайте вышла замуж за бизнесмена и мецената Дмитрия Ямпольского в 2013 году.
В начале 2018 года Дапкунайте впервые сообщила, что у нее есть сын Алекс.