"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она

"Вы улыбаетесь и радуетесь, как ребенок, это не все могут", – написали под видео Дапкунайте ее подписчики Фото: d.ingeborga / Instagram

"Ну, вы знаете, я не могу дать вам инструкцию, как улыбаться. Вы будете улыбаться так, как вы, а я улыбаюсь так, как я. Я просто думаю о чем-нибудь хорошем или о том, что меня радует. Поэтому я улыбаюсь", – сказала 58-летняя артистка.

"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки!" – призналась в комментариях up.natalia.

"Человек-позитивчик!" – написала vidiashkinai.

"Вы улыбаетесь и радуетесь, как ребенок, это не все могут", – считает danelyants_natalya.

View this post on Instagram A post shared by Ingeborga Dapku * naite * (@d.ingeborga)