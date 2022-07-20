"Ничего себе! Круто!", "Аж мурашки". Каминская показала, как поет ее шестилетняя дочь

"Вся в мать", – написала она.

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"Ничего себе! Круто!" – прокомментировала подписчица irusia217777.

"Хана, аж мурашки,как она поет", – написала selivanova06.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности коллектива. Каминская дебютировала как сольная певица.

У нее двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и матерью.

Певица осудила пользователей сети, критикующих ее за использование русского языка и эвакуацию за границу во время войны России против Украины.