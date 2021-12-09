Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2021
 
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Ники Минаж полностью обнажила грудь и ягодицы, позируя на огромном плюшевом медведе

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8 декабря Ники Минаж исполнилось 39 лет
8 декабря Ники Минаж исполнилось 39 лет
Фото: nickiminaj / Instagram

Американская рэп-исполнительница и актриса Ники Минаж 8 декабря на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, посвященных дню рождения, которое отмечала в этот день. На одном из кадров певица позирует полностью обнаженной, сидя на большом плюшевом медведе.

Образ 39-летней Минаж дополнили розовые локоны и торт в руке.

Ее публикация собрала больше 5 млн лайков, а в комментариях подписчики написали 32 тыс. поздравлений.

Контекст:

Ники Минаж (настоящее имя Оника Таня Мараж-Петти) родилась 8 декабря 1982 года в Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго. Ее дебютный альбом Pink Friday в первую неделю продаж попал на второе место чарта Billboard 200, а через несколько недель возглавил его. Минаж стала первой артисткой в истории, чьи семь песен одновременно находились в чарте Billboard Hot 100.

Минаж делала совместные работы с Бейонсе, Рианной, Мадонной, Бритни Спирс, Джесси Джей, Арианой Гранде и Кэти Перри.

Теги: Ники Минаж, певица, поздравление, грудь, торт, ягодицы
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