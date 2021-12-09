Ники Минаж полностью обнажила грудь и ягодицы, позируя на огромном плюшевом медведе

Образ 39-летней Минаж дополнили розовые локоны и торт в руке.

Ее публикация собрала больше 5 млн лайков, а в комментариях подписчики написали 32 тыс. поздравлений.

Контекст:

Ники Минаж (настоящее имя Оника Таня Мараж-Петти) родилась 8 декабря 1982 года в Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго. Ее дебютный альбом Pink Friday в первую неделю продаж попал на второе место чарта Billboard 200, а через несколько недель возглавил его. Минаж стала первой артисткой в истории, чьи семь песен одновременно находились в чарте Billboard Hot 100.

Минаж делала совместные работы с Бейонсе, Рианной, Мадонной, Бритни Спирс, Джесси Джей, Арианой Гранде и Кэти Перри.