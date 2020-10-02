Ники Минаж родила первенца – СМИ

Американская певица Ники Минаж впервые стала мамой, сообщает TMZ.

Американская певица Ники Минаж 30 сентября родила первенца. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники в окружении певицы.

Пол и имя ребенка не указаны. Певица информацию о материнстве пока что не прокомментировала.

О своей беременности артистка сообщила 20 июля в микроблоге – Минаж обнародовала несколько снимков, на которых позирует, поддерживая руками живот.

Отец ребенка – муж Минаж Кеннет Петти. Пара поженилась осенью 2019 года. По информации издания TMZ, в 1995 году он был осужден на четыре года тюрьмы за попытку изнасилования. По данным издания, мужчина также отсидел семь лет за непредумышленное убийство (вышел на свободу в 2013-м).