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02 октября, 2020
 
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Ники Минаж родила первенца – СМИ

Американская певица Ники Минаж впервые стала мамой, сообщает TMZ.

Минаж сообщила о беременности в июле
Минаж сообщила о беременности в июле
Фото: nickiminaj / Instagram

Американская певица Ники Минаж 30 сентября родила первенца. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники в окружении певицы.

Пол и имя ребенка не указаны. Певица информацию о материнстве пока что не прокомментировала. 

О своей беременности артистка сообщила 20 июля в микроблоге – Минаж обнародовала несколько снимков, на которых позирует, поддерживая руками живот.

Отец ребенка – муж Минаж Кеннет Петти. Пара поженилась осенью 2019 года. По информации издания TMZв 1995 году он был осужден на четыре года тюрьмы за попытку изнасилования. По данным издания, мужчина также отсидел семь лет за непредумышленное убийство (вышел на свободу в 2013-м).

Теги: дети, беременность, Ники Минаж
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