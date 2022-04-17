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17 апреля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Никитюк: Украина сейчас сплотилась как никогда. Мы можем грызть друг друга, но никогда не позволим, чтобы нас кто-то грыз

 
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Никитюк: Для меня всегда Украина была единой
Никитюк: Для меня всегда Украина была единой
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что после нападения РФ жители Украины сплотились как никогда раньше, что поможет стране выстоять и победить российских оккупантов.

"Для меня всегда Украина была единой. Для меня и многих людей, которых я знаю. Для нас всегда Украина была единой. И она такой и будет. И мы выстоим, и мы как никогда сейчас сплотились. Мы можем где-то там грызть друг друга, но мы никогда не позволим, чтобы нас кто-то грыз",  сказала Никитюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

До войны Никитюк работала на "Новом канале", где вела шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".

После нападения РФ на Украину, в первый день войны Никитюк обратилась к своим российским подписчикам, заявив им, что Россия начала бомбить Украину.

Ведущая помогает украинским переселенцам, организовав для них приют, а также помогает с поиском жилья и питания.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, война России против Украины, Леся Никитюк
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