  Никитюк: Украина сейчас сплотилась как никогда. Мы можем грызть друг друга, но никогда не позволим, чтобы нас кто-то грыз

"Для меня всегда Украина была единой. Для меня и многих людей, которых я знаю. Для нас всегда Украина была единой. И она такой и будет. И мы выстоим, и мы как никогда сейчас сплотились. Мы можем где-то там грызть друг друга, но мы никогда не позволим, чтобы нас кто-то грыз", – сказала Никитюк.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

До войны Никитюк работала на "Новом канале", где вела шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".

После нападения РФ на Украину, в первый день войны Никитюк обратилась к своим российским подписчикам, заявив им, что Россия начала бомбить Украину.

Ведущая помогает украинским переселенцам, организовав для них приют, а также помогает с поиском жилья и питания.