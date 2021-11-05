  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа

"Это было абсолютно внезапно, потому что он здоровый человек, никогда ни на что не жаловался, никогда не болел ничем", – сказала 63-летняя певица.

Она подчеркнула, что это был обычный семейный вечер, который они с мужем проводили вместе, смотрели телевизор.

Аурика Ротару и Владимир Пигач прожили вместе почти 20 лет. Фото: aurika.com.ua

"Мы смотрели фильм "Империя волков", я запомнила на всю жизнь. Досмотрели фильм, он пошел в ванную, как обычно перед сном. А я просто прилегла на диван и немножко задремала. Жду, пока он выйдет. Я проснулась оттого, что у меня по душе прошелся такой холод…" – призналась Ротару-младшая.

По ее словам, она подошла к ванной комнате, начала стучать в дверь, но муж не отозвался.

"Я не могла открыть дверь, вызвала охранника снизу… Пока мы взломали дверь, пока вызвали "скорую", она приехала, но уже был обширный инсульт. К сожалению, ничего не смогли сделать..." – рассказала певица.

Она добавила, что у мужа были "некоторые проблемы с партнерами" и "он нервничал".

"Но он никогда не делился, он все в себе переваривал. Все негативное... Он никогда об этом не рассказывал. Он в себе все это перенес", – резюмировала Ротару.

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О супруге Аурика Ротару рассказывает с 19-й минуты. Видео: DOROTYE / YouTube