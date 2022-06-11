Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео

"Нино Катамадзе, которая поет на украинском языке", – подписал он ролики.
Катамадзе прибыла в Украину 9 июня. О ее визите сообщалось в Telegram-канале "Укразалізниці".
"Катамадзе прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу в связи с агрессией России. Нино всегда последовательно поддерживала Украину и осуждала оккупацию, как в родной Грузии, так и на украинской земле. Рады приветствовать друзей Украины на борту наших поездов", – говорится в публикации.
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Нино Катамадзе родилась 21 августа 1972 года в городе Кобулети (Грузия). В ее дискографии шесть студийных альбомов.
В июне 2019 года Катамадзе заявила, что поддерживает участников антироссийских протестов в Тбилиси, и отказалась выступать в РФ.