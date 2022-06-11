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11 июня, 2022
 
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Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео

Катамадзе прибыла в Украину 9 июня
Катамадзе прибыла в Украину 9 июня
Фото: nino_katamadze_official / Instagram

Грузинская джазовая певица Нино Катмадзе 10 мая выступила с концертом для украинских защитников на одной из станций Киевского метрополитена. Видео, снятое во время ее выступления, опубликовал на своей странице в Facebook директор департамента корпоративных коммуникаций Group DF International Олег Арестархов.

"Нино Катамадзе, которая поет на украинском языке", – подписал он ролики.

https://www.facebook.com/oleg.arestarkhov/posts/5359995660734195

Катамадзе прибыла  в Украину 9 июня. О ее визите сообщалось в Telegram-канале "Укразалізниці". 

"Катамадзе прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу в связи с агрессией России. Нино всегда последовательно поддерживала Украину и осуждала оккупацию, как в родной Грузии, так и на украинской земле. Рады приветствовать друзей Украины на борту наших поездов", – говорится в публикации. 


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Нино Катамадзе родилась 21 августа 1972 года в городе Кобулети (Грузия). В ее дискографии шесть студийных альбомов.

В июне 2019 года Катамадзе заявила, что поддерживает участников антироссийских протестов в Тбилиси, и отказалась выступать в РФ.

Теги: война России против Украины, Нино Катамадзе, певица, метрополитен
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