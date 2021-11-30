Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2021
 
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"Низкий поклон". 67-летний Серов после месяца в больнице впервые обратился к поклонникам

Серова госпитализировали в начале октября, в больнице он провел больше месяца
Серова госпитализировали в начале октября, в больнице он провел больше месяца 
Фото: alexander_serov_official / Instagram

Российский певец Александр Серов, который больше месяца провел в больнице с коронавирусом и 75% поражения легких, впервые обратился к своим поклонникам. Заявление 67-летнего артиста 30 ноября было размещено в его официальном Instagram-аккаунте.

"Благодарю всех за поддержку, за внимание и доброту, которую вы проявляете по отношению ко мне. Ваш оптимизм и энергия заряжают и дают силы. Я искренне желаю вам здоровья, позитива, благополучия! Низкий поклон!" – написал Серов.

Он добавил, что "отдельное спасибо и благодарность" приносит своему другу, с которым знаком 45 лет – российскому композитору Игорю Крутому.

Контекст:

О госпитализации Серова стало известно 9 октября. По информации СМИ, ему диагностировали коронавирус с 75% поражением легких.

Крутой, долгое время сотрудничавший с певцом, призвал помолиться о Серове и "при возможности поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани".

19 ноября стало известно, что Серова выписали из больницы.

Александр Серов родился 24 марта 1954 года в Украине, в селе Ковалевка под Николаевом. Строил карьеру в России. В 2004 году получил звание народного артиста РФ. Наиболее известные песни из его репертуара – "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".

Теги: здоровье, певец, Александр Серов, коронавирус, диагноз
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