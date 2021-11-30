"Низкий поклон". 67-летний Серов после месяца в больнице впервые обратился к поклонникам

Серова госпитализировали в начале октября, в больнице он провел больше месяца Фото: alexander_serov_official / Instagram

"Благодарю всех за поддержку, за внимание и доброту, которую вы проявляете по отношению ко мне. Ваш оптимизм и энергия заряжают и дают силы. Я искренне желаю вам здоровья, позитива, благополучия! Низкий поклон!" – написал Серов.

Он добавил, что "отдельное спасибо и благодарность" приносит своему другу, с которым знаком 45 лет – российскому композитору Игорю Крутому.