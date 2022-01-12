"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини

"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо. А я ведь на этом фото вешу 64 кг. И это мой обычный вес. Сразу опережу вас – рост у меня 176. Не знаю, в чем дело, может, кость тяжелая, а может – мозг. Кто там уже разберет?! Живу так 30 лет. Но мне совершенно неважно!" – подписала она публикацию, а также добавила, что надо "зарубить раз и навсегда, что Новый год – не праздник обжорства, а весы врут".

"Огонь огненный", – прокомментировала фото 30-летней актрисы olya_ynot.

"Шикарное тело", – написала iriskamilka.

Контекст:

Виторган и Нинидзе состоят в отношениях с середины 2019 года. Ранее актер был женат на российской журналистке Ксении Собчак. Они прожили в браке с 2013-го по 2019 год. В 2016 году у них родился сын Платон.

У Виторгана также есть двое взрослых детей от первого брака с коллегой Викторией Верберг.

В 2015 году Нинидзе родила сына Александра от российского актера и режиссера Кирилла Плетнева. В 2018 году они поженились, а в 2019-м развелись.