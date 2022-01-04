"Ну и погодка". Балерина Шишпор снялась в Дубае в купальнике с высокой линией бикини, встав на цыпочки

Артистка позировала спиной к объективу, встав на цыпочки и приподняв одну ногу.

"Ну и погодка", – подписала она фото.

Контекст:

Шишпор стала известна после победы на международном конкурсе среди артистов балета имени Лифаря. Первое сольное выступление балерины состоялось в 17 лет. Помимо выступлений на сцене, Шишпор принимала участие в съемках клипов, засветившись в том числе в ролике Олега Винника на песню "Нино", а также в клипе группы ТИК на песню "Злива".

В августе 2020 года балерина получила звание народной артистки Украины.

В 2014-м Шишпор вышла замуж за укаринского футболиста Георгия Бущана. В 2015 году у супругов родилась дочь Юлия. Пара рассталась в 2019-м.