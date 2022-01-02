Бульвар Шоубиз
 
02 января, 2022
 
Новости

"Ну и пузик", "Пупсик, наверное, будет". Седокова позировала в облегающем платье, и подписчики заподозрили ее в беременности

Подписчикам показалось, что Анна Седокова находится в ожидании малыша
Подписчикам показалось, что Анна Седокова находится в ожидании малыша
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 2 января опубликовала в Instagram видео, в котором позировала в черном облегающем платье на фоне красной машины. Подписчики заподозрили ее в беременности, о чем написали в комментариях под публикацией.

"Все наши жалобы на то, что жизнь сложна и невыносима, наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем", – подписала она ролик, отметив, что это цитата английского писателя Даниэля Дефо.

"Беременна", – прокомментировала unreal_morozova.

"Пупсик, наверно, будет", – отреагировала poddubnaya_tatyana_.

"Ну и пузик", – написал пользователь welcome_to_provincia.

"Так, в итоге это четвертый месяц беременности?" – спросила helloyeeeeeeeeeplala.

Контекст:

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "актер и ведущий телевидения". С 15 лет работала моделью.

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

У певицы трое детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: платье, беременность, Анна Седокова, ВИА Гра, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ну и пузик", "Пупсик, наверное, будет". Седокова позировала в облегающем платье, и подписчики заподозрили ее в беременности
"Ну и пузик", "Пупсик, наверное, будет". Седокова позировала в облегающем платье, и подписчики заподозрили ее в беременности
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане
"Я в шоке. Вот что значит гены!", "До мурашек". Галкин впервые выступил с 8-летним сыном на большой сцене
"Я в шоке. Вот что значит гены!", "До мурашек". Галкин впервые выступил с 8-летним сыном на большой сцене
Дочь Мадонны засветила ягодицы в прозрачном платье и разрешила бойфренду облизать их языком
Дочь Мадонны засветила ягодицы в прозрачном платье и разрешила бойфренду облизать их языком
Анастасия Приходько короткой неприличной фразой охарактеризовала весь 2021 год
Анастасия Приходько короткой неприличной фразой охарактеризовала весь 2021 год
"Красивейшее тело", "Бомбическая". Бывшая жена Шнурова позировала топлес на снегу
"Красивейшее тело", "Бомбическая". Бывшая жена Шнурова позировала топлес на снегу
Мейхер спереди и сзади показала платье собственного дизайна за 6 тыс. грн
Мейхер спереди и сзади показала платье собственного дизайна за 6 тыс. грн
"Папа – лев". Волочкова рассекретила лицо своего нового мужчины
"Папа – лев". Волочкова рассекретила лицо своего нового мужчины
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за $58 млн. В сети обнародованы фото недвижимости
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за $58 млн. В сети обнародованы фото недвижимости
"Милла конечно, огонь-баба". Голая Йовович сделала селфи в ванне
"Милла – конечно, огонь-баба". Голая Йовович сделала селфи в ванне
Кэти Перри выступила в платье из жестяных банок и открывашек. В сеть попало фото, как она наливает пиво из бюстгальтера
Кэти Перри выступила в платье из жестяных банок и открывашек. В сеть попало фото, как она наливает пиво из бюстгальтера
"Твои бы ножки да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте
"Твои бы ножки – да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте
  Лицо 25-летнего политзаключенного из Мьянмы признано самым красивым на планете
  Лицо 25-летнего политзаключенного из Мьянмы признано самым красивым на планете
  "Вилял бедрами, как девушка". Певец-бисексуал Melovin объяснил, зачем пользовался женским туалетом
  "Вилял бедрами, как девушка". Певец-бисексуал Melovin объяснил, зачем пользовался женским туалетом
"Ну, это официально". Фото поцелуя Холли Берри с бойфрендом заставило поклонников думать, что она вышла замуж
"Ну, это официально". Фото поцелуя Холли Берри с бойфрендом заставило поклонников думать, что она вышла замуж
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS