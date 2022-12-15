Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2022
 
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"Ну такого попадания еще не было". "Нота в ноту". В сети новую песню Златы Огневич назвали плагиатом на хит Билли Айлиш. Видео

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Злата Огневич пока что не комментировала обвинения в плагиате
Злата Огневич пока что не комментировала обвинения в плагиате
Фото: Zlata Ognevich / Facebook

Подписчики украинской певицы Златы Огневич 14 декабря в комментариях под постом в Instagram с анонсом ее новой песни под названием "Як мені бути" обратили внимание, что эта композиция похожа на песню американской артистки Биллы Айлиш Lovely, которую она выпустила в 2018 году.

"Поздравляем с премьерой плагиата на Билли Айлиш Lovely. Если мы и дальше будем толерантно относится к кражам в музыке, украинская песня никогда не сдвинется с места. Вы украли нота в ноту, взяли ту же тональность из известного хита и пишите, что это ваша музыка. Это просто ужас",  отреагировали в сети.

"Столько таланта в Украине, не понимаю: некому музыку написать? Нет, надо перепеть Билли Айлиш", – написали фолловеры.

Украинский блогер Нателла Кирс в Instagram Stories также отметила сходство песни Златы Огневич с композицией Билли Айлиш. 

"Ну такого попадания еще не было", – написала она.

Премьера песни Златы Огневич состоялась 14 декабря. Композиция звучит вот так. Артистка пока что не ответила на обвинения в плагиате. Реакции Билли Айлиш, на страницу которой пользователи сети оставили активную ссылку в своих комментариях, пока что также не последовало. 

ВИДЕО
Видео: Zlata Ognevich / YouTube

Так звучит композиция Билли Айлиш, которую она записала вместе с американским исполнителем Khalid.

ВИДЕО
Видео: Billie Eilish / YouTube
Теги: плагиат, Злата Огневич, Билли Айлиш
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