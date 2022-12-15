  "Ну такого попадания еще не было". "Нота в ноту". В сети новую песню Златы Огневич назвали плагиатом на хит Билли Айлиш. Видео

Злата Огневич пока что не комментировала обвинения в плагиате Фото: Zlata Ognevich / Facebook

"Поздравляем с премьерой плагиата на Билли Айлиш Lovely. Если мы и дальше будем толерантно относится к кражам в музыке, украинская песня никогда не сдвинется с места. Вы украли нота в ноту, взяли ту же тональность из известного хита и пишите, что это ваша музыка. Это просто ужас", – отреагировали в сети.

"Столько таланта в Украине, не понимаю: некому музыку написать? Нет, надо перепеть Билли Айлиш", – написали фолловеры.

Украинский блогер Нателла Кирс в Instagram Stories также отметила сходство песни Златы Огневич с композицией Билли Айлиш.

"Ну такого попадания еще не было", – написала она.

Премьера песни Златы Огневич состоялась 14 декабря. Композиция звучит вот так. Артистка пока что не ответила на обвинения в плагиате. Реакции Билли Айлиш, на страницу которой пользователи сети оставили активную ссылку в своих комментариях, пока что также не последовало.

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Видео: Zlata Ognevich / YouTube

Так звучит композиция Билли Айлиш, которую она записала вместе с американским исполнителем Khalid.

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