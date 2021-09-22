Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2021
 
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"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой

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Приходько: Вы часто меня осуждаете за то, что я вечно в черном. А мне нравится
Приходько: Вы часто меня осуждаете за то, что я вечно в черном. А мне нравится
Фото: prykhodko_official / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько 22 сентября разместила в Instagram видео, на котором запечатлена топлес на фоне песчаной горы – артистка позирует в кадре, прикрывая тело просвечивающимся черным платком.

"Вы часто меня осуждаете за то, что я вечно в черном. А мне нравится! Черный – цвет завершенности. Он впитывает в себя все и выражает идею абсолюта! Цвет роскоши и элегантности, загадочности и мистики", – подписала ролик артистка. 

"Вау, какая сексуальная красотка", – оценили ролик подписчики.

"Обалденная грудь", – прокомментировали видео фолловеры.

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Теги: Анастасия Приходько, певица, топлес
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