"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой

"Вы часто меня осуждаете за то, что я вечно в черном. А мне нравится! Черный – цвет завершенности. Он впитывает в себя все и выражает идею абсолюта! Цвет роскоши и элегантности, загадочности и мистики", – подписала ролик артистка.

"Вау, какая сексуальная красотка", – оценили ролик подписчики.

"Обалденная грудь", – прокомментировали видео фолловеры.

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.