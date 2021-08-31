"Очень красивая фигура", "А что скажет Сережа?" Жена музыканта Бабкина снялась голой возле бассейна

Бабкина позирует в кадре, сидя спиной к объективу. При этом на ее теле видна тень от листа.

"Могу с уверенностью сказать, тот путь и те решения, которые я принимала, изменения, к которым пришел Сергей, – это наша жизнь. Я могла бы тогда все бросить, но где бы мы были сейчас? Я горжусь собой! Я горжусь Сергеем!

Я горжусь нашей парой и теми, кем мы стали", – написала Бабкина.

"Очень красивая фигура. И тень от листочка просто в тему", – отреагировали пользователи сети.

"Боже, как же это красиво, Снежаночка, вы просто превосходная", – оценили фото подписчики.

"А что скажет Сережа?" – поинтересовались фолловеры. Бабкина ответила, что ее муж во время этой откровенной съемки держал над ней лист, отбрасывающий тень.