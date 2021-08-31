Бульвар Шоубиз
 
01 сентября, 2021
 
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"Очень красивая фигура", "А что скажет Сережа?" Жена музыканта Бабкина снялась голой возле бассейна

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Бабкина мать троих детей
Бабкина – мать троих детей
Фото: snezhana_babkina / Instagram

Супруга украинского певца Сергея Бабкина, блогер Снежана Бабкина 30 августа разместила в Instagram фото, на котором запечатлена голой возле бассейна.

Бабкина позирует в кадре, сидя спиной к объективу. При этом на ее теле видна тень от листа.

"Могу с уверенностью сказать, тот путь и те решения, которые я принимала, изменения, к которым пришел Сергей, – это наша жизнь. Я могла бы тогда все бросить, но где бы мы были сейчас? Я горжусь собой! Я горжусь Сергеем!
Я горжусь нашей парой и теми, кем мы стали", – написала Бабкина.

"Очень красивая фигура. И тень от листочка просто в тему", – отреагировали пользователи сети. 

"Боже, как же это красиво, Снежаночка, вы просто превосходная", – оценили фото подписчики.

"А что скажет Сережа?" – поинтересовались фолловеры. Бабкина ответила, что ее муж во время этой откровенной съемки держал над ней лист, отбрасывающий тень.

Контекст:

Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. Пара воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). У Бабкина есть также сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от предыдущих отношений.

В августе 2020 года Бабкин в интервью украинской ведущей Маше Ефросининой, заявил, что изменял жене в первые годы их брака, а потом вымаливал прощение у супруги на коленях.

В марте 2021 года Снежана Бабкина рассказала, что муж изменил ей со 100 женщинами. Вскоре после признания супруги Бабкин презентовал песню "Вона знає", которую назвал "осознанием". В июне 2021 года музыкант заявил, что женщины, с которыми он изменял супруге, были проститутками.

По словам Снежаны Бабкиной, сейчас она не думает о том, будет ли муж изменять ей снова.

Теги: фотосессия, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина
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